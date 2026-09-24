Amigos, familiares e nomes da música sertaneja participaram nesta quinta-feira (24) do velório de Rick Sollo, em Sorocaba (SP). A cerimônia é reservada aos parentes e amigos próximos, conforme decisão da família.

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Entre os presentes estão Zezé Di Camargo, Daniel, Felipe Araújo, Marrone, Zé Henrique, Paulinho, Marcos, das duplas com Bellutti, além de Althair & Alexandre e Rosa & Rosinha. Renner, parceiro de Rick na dupla, também compareceu.