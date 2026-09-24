Amigos, familiares e nomes da música sertaneja participaram nesta quinta-feira (24) do velório de Rick Sollo, em Sorocaba (SP). A cerimônia é reservada aos parentes e amigos próximos, conforme decisão da família.
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Entre os presentes estão Zezé Di Camargo, Daniel, Felipe Araújo, Marrone, Zé Henrique, Paulinho, Marcos, das duplas com Bellutti, além de Althair & Alexandre e Rosa & Rosinha. Renner, parceiro de Rick na dupla, também compareceu.
Rick, de 59 anos, morreu na segunda-feira (21) na queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Fãs também foram ao local para prestar homenagens. Eles se reuniram do lado de fora do cemitério. A família informou que o corpo chegou ao local às 4h30, após voo de Florianópolis, e que o sepultamento está previsto para as 17h.
Rosa & Rosinha afirmaram que Rick deixou um legado na música e lembraram a composição “Queimando a Rosca”, gravada pela dupla. Segundo eles, a notícia do acidente foi recebida com choque enquanto estavam em Santa Catarina.
O helicóptero, um Bell 430, perdeu o sinal durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. Os destroços foram encontrados na terça-feira (22), em uma área de mata de difícil acesso. Os corpos foram levados ao IML de Florianópolis antes de serem liberados para o velório.
Com informações do g1.
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