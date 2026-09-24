Uma nova etapa da Operação Carbono Oculto investiga nesta quinta-feira (24) possíveis ligações entre executivos do mercado financeiro e um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A ação reúne 27 mandados de busca e apreensão em sete estados.

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Entre os alvos estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ligado ao Banco Genial, os irmãos André e Bruno Tupinambá e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos e delator nas investigações sobre o Banco Master.