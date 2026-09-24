Bruna Marquezine apareceu numa rara foto ao lado da irmã, Luana, e dos pais, Neide Maia e Telmo Maia. O registro foi compartilhado por Luana nesta terça-feira (22), durante as comemorações de seu aniversário de 24 anos.

Na legenda, a jovem agradeceu pela celebração e pelas pessoas que estiveram ao seu lado. Luana completou 24 anos no último dia 19.

“Não imaginava que meu aniversário de 24 anos seria tão especial quanto foi! De longe um dos melhores dias da minha vida, sou extremamente grata pelas pessoas que me rodeiam! São meu abrigo e minha força”, escreveu.