O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (23) que gestantes e adotantes devem seguir os mesmos critérios e prazos para a licença-maternidade, sem diferença entre filhos biológicos e adotivos, idade da criança ou tipo de vínculo profissional da mãe. A decisão garante 120 dias de licença, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias.

O afastamento começa a ser contado a partir do nono mês de gestação, do parto, da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, valendo o que ocorrer por último, além dos casos de adoção ou obtenção de guarda para fins de adoção.

O STF considerou inconstitucionais regras que estabeleciam diferenças entre gestantes e adotantes no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na Lei Orgânica do Ministério Público da União, no Programa Empresa Cidadã e nas normas sobre licenças parentais das Forças Armadas.