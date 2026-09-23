23 de setembro de 2026
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ESTÁ PRESO

Namorado de Isabelle é suspeito de tê-la induzido ao suicídio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio em que morava com João.
Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio em que morava com João.

João Munhoz Neto, de 34 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (22), em Fortaleza, por suspeita de violência psicológica, indução ao suicídio e ameaça contra a namorada, a universitária Isabelle Caracristi, de 22 anos. A prisão foi mantida pela Justiça em audiência de custódia nesta quarta-feira (23).

Leia mais: Namorado de estudante encontrada morta em condomínio é preso

Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio em que morava com João. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta precipitação voluntária do rooftop do prédio. A jovem apresentava lesões compatíveis com a queda e não tinha sinais de violência; exames toxicológicos deram resultado negativo.

A polícia identificou indícios de comportamento controlador e violência psicológica no relacionamento. Testemunhas relataram que Isabelle não podia sair sozinha nem para ir à farmácia.

Segundo a investigação, no dia seguinte à morte, João voltou ao condomínio para buscar o celular da jovem. O apartamento foi limpo e colocado à venda, familiares de Isabelle foram impedidos de entrar, e o investigado passou a morar em outro endereço.

A polícia analisa mais de 700 vídeos relacionados ao caso. Apesar de apontar elementos que sustentam a conclusão sobre a queda, a corporação informou que outras possibilidades ainda não foram completamente descartadas.

A defesa de João afirmou que ele se apresentou voluntariamente, entregou o celular e informou um endereço para ser localizado. O processo tramita em segredo de Justiça.

Com informações do g1.

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