João Munhoz Neto, de 34 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (22), em Fortaleza, por suspeita de violência psicológica, indução ao suicídio e ameaça contra a namorada, a universitária Isabelle Caracristi, de 22 anos. A prisão foi mantida pela Justiça em audiência de custódia nesta quarta-feira (23).

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Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio em que morava com João. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta precipitação voluntária do rooftop do prédio. A jovem apresentava lesões compatíveis com a queda e não tinha sinais de violência; exames toxicológicos deram resultado negativo.