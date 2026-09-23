João Munhoz Neto, de 34 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (22), em Fortaleza, por suspeita de violência psicológica, indução ao suicídio e ameaça contra a namorada, a universitária Isabelle Caracristi, de 22 anos. A prisão foi mantida pela Justiça em audiência de custódia nesta quarta-feira (23).
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Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio em que morava com João. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta precipitação voluntária do rooftop do prédio. A jovem apresentava lesões compatíveis com a queda e não tinha sinais de violência; exames toxicológicos deram resultado negativo.
A polícia identificou indícios de comportamento controlador e violência psicológica no relacionamento. Testemunhas relataram que Isabelle não podia sair sozinha nem para ir à farmácia.
Segundo a investigação, no dia seguinte à morte, João voltou ao condomínio para buscar o celular da jovem. O apartamento foi limpo e colocado à venda, familiares de Isabelle foram impedidos de entrar, e o investigado passou a morar em outro endereço.
A polícia analisa mais de 700 vídeos relacionados ao caso. Apesar de apontar elementos que sustentam a conclusão sobre a queda, a corporação informou que outras possibilidades ainda não foram completamente descartadas.
A defesa de João afirmou que ele se apresentou voluntariamente, entregou o celular e informou um endereço para ser localizado. O processo tramita em segredo de Justiça.
Com informações do g1.