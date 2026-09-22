A Polícia Civil do Ceará prendeu preventivamente, nesta terça-feira (22), João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi, estudante encontrada morta em condomínio em Fortaleza em 13 de setembro.

Na noite da segunda-feira (21), ele deu depoimento de cerca de quatro horas e entregou celular e senha à polícia, segundo sua defesa. João alegou que não tinha relação com morte e que passou os últimos dias na casa de um parente em Fortaleza. "Ele não tinha condições de estar na mesma casa que dormiu com a moça", diz a advogada Lígia Peixe.

"Eu não tenho como dizer por que estão fazendo isso, porque sabe-se que pode ter ocorrido queda ou suicídio, um ou outro. Mas não houve feminicídio, não houve homicídio, não houve instigação", critica a advogada. "Estão montando uma história para crucificar um rapaz que tem um relacionamento recente, de menos de três meses", completa. "O erro foi que ele adoeceu e ficaram distantes."