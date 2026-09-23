O corpo do cantor Rick, da dupla com Renner, será velado e enterrado em Sorocaba (SP), nessa quinta-feira (24, em local e horário ainda não informados. O rito será aberto a familiares e amigos. Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.
Leia mais: Morador pode ter registrado últimas imagens de aeronave com Rick
Os corpos foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis nessa quarta-feira (23). O corpo de Rick será levado a Sorocaba por táxi aéreo.
Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.
O helicóptero, um Bell 430, perdeu o sinal na segunda-feira (21) e foi encontrado no dia seguinte na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, em uma área de mata de difícil acesso. A retirada dos corpos foi feita por via aérea, com uso de cordas, e contou com apoio de bombeiros, Polícia Militar, cães de busca e drones térmicos.
A aeronave havia saído de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim. A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com informações do g1 Sorocaba e Jundiaí.