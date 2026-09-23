O corpo do cantor Rick, da dupla com Renner, será velado e enterrado em Sorocaba (SP), nessa quinta-feira (24, em local e horário ainda não informados. O rito será aberto a familiares e amigos. Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

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Os corpos foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis nessa quarta-feira (23). O corpo de Rick será levado a Sorocaba por táxi aéreo.