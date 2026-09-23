23 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ÚLTIMO ADEUS

Cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba, nesta 5ª

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.
Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

O corpo do cantor Rick, da dupla com Renner, será velado e enterrado em Sorocaba (SP), nessa quinta-feira (24, em local e horário ainda não informados. O rito será aberto a familiares e amigos. Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

Leia mais: Morador pode ter registrado últimas imagens de aeronave com Rick

Os corpos foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis nessa quarta-feira (23). O corpo de Rick será levado a Sorocaba por táxi aéreo.

Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

O helicóptero, um Bell 430, perdeu o sinal na segunda-feira (21) e foi encontrado no dia seguinte na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, em uma área de mata de difícil acesso. A retirada dos corpos foi feita por via aérea, com uso de cordas, e contou com apoio de bombeiros, Polícia Militar, cães de busca e drones térmicos.

A aeronave havia saído de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim. A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com informações do g1 Sorocaba e Jundiaí.

Comentários

Comentários