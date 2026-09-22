Um vídeo gravado pelo morador de Urubici (SC), Eduardo Vanolli de Menezes, registrou o que pode ser uma das últimas imagens do helicóptero que levava o cantor Rick e outras quatro pessoas antes da aeronave desaparecer na Serra Catarinense. O registro mostra o helicóptero voando baixo, em meio à neblina intensa e aos ventos fortes na região. O horário coincide com o período em que o contato com a aeronave foi perdido.

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Os destroços foram encontrados por volta do meio-dia desta terça-feira (22), na região de Santa Bárbara, após dois dias de buscas. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou cinco pessoas mortas no local.