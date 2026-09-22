Um vídeo gravado pelo morador de Urubici (SC), Eduardo Vanolli de Menezes, registrou o que pode ser uma das últimas imagens do helicóptero que levava o cantor Rick e outras quatro pessoas antes da aeronave desaparecer na Serra Catarinense. O registro mostra o helicóptero voando baixo, em meio à neblina intensa e aos ventos fortes na região. O horário coincide com o período em que o contato com a aeronave foi perdido.
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Os destroços foram encontrados por volta do meio-dia desta terça-feira (22), na região de Santa Bárbara, após dois dias de buscas. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou cinco pessoas mortas no local.
A operação começou na tarde de segunda-feira (21) e avançou durante a madrugada. O Arcanjo 03 encontrou os destroços com apoio de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate e drones com identificação térmica.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não foi divulgada.
A aeronave havia decolado de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim e perdeu o sinal durante o trajeto. Segundo o Inmet, havia previsão de fortes tempestades na região.
O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001. Conforme a Anac, a aeronave estava regular e tinha certificação válida até 11 de agosto de 2027.
O CBMSC iniciou os trabalhos para retirar os corpos e encaminhá-los à Polícia Científica, responsável pelas perícias. A JTA Empreendimento e Urbanismo, proprietária da aeronave, confirmou que o helicóptero era emprestado a Rick e Bruno Avelar.
Com informações do g1 e do CBMSC
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