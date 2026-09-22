Corpos de Rick e das demais vítimas são retirados de helicóptero
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A retirada dos corpos do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e dos outros quatro ocupantes do helicóptero é feita por via aérea e deve ser concluída ainda nesta terça-feira (22). Três aeronaves são empregadas na operação.
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"As equipes estão trabalhando neste momento para que possamos concluir ainda hoje", afirmou à Folha a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Os destroços foram encontrados em uma área rural entre montanhas na localidade de Vacas Gordas, em Urubici. Pelo menos 20 bombeiros participam diretamente da retirada.
A JTA Empreendimentos e Urbanismo, dona da aeronave, identificou os cinco ocupantes como o cantor Rick, o empresário Bruno Avelar, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira e o videomaker Paulo Soares.
Battisti explicou que as viaturas conseguem avançar somente até determinado ponto. A partir dali, são necessárias três horas de caminhada para chegar ao local da queda. Por causa do relevo e da distância, os bombeiros decidiram retirar os corpos de helicóptero.
A região reúne áreas de montanha, planície e mata fechada entre as localidades de Vacas Gordas, Santa Bárbara e Morro Agudo. Alguns trechos são íngremes e exigem equipamentos de escalada.
Urubici fica a 167 km de Florianópolis, tem 10,8 mil moradores e está situada em um vale a 915 metros de altitude média. A cidade é cercada por cadeias de montanhas e cânions.
Além do terreno adverso, a região enfrentou chuva forte e baixa visibilidade desde segunda-feira (21), o que dificultou o emprego de aeronaves durante as buscas. A melhora do tempo nesta terça permitiu ampliar a operação aérea.
Os destroços foram avistados pela tripulação do Arcanjo 03 por volta das 12h. A aeronave indicou o ponto para os bombeiros que faziam buscas por terra, e a equipe seguiu até a área para confirmar a localização.
A operação mobilizou dois cães de busca e resgate, sete viaturas, drones equipados com câmeras térmicas e mais de 20 bombeiros militares e comunitários. A FAB (Força Aérea Brasileira) e a Polícia Militar também participaram dos trabalhos.
Após a retirada, os corpos serão encaminhados à Polícia Científica para identificação e realização das perícias. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos responsáveis.
Rick Sollo era uma das vozes da dupla Rick e Renner, conhecida pelo sucesso "Ela é Demais" e por outras canções sertanejas lançadas a partir dos anos 1990. Ele deixa a mulher, Geralda Carvalho, homenageada na música "Perfeição" e com quem vivia havia 30 anos, seis filhos e dois netos.
Em uma homenagem divulgada após a localização dos destroços, José Antunes Jr., da JTA, afirmou que Rick e Avelar eram amigos próximos e parceiros da empresa.
"Rick e Bruno eram nossos grandes amigos, parceiros e pessoas queridas, que deixaram marcas sinceras por onde passaram. Neste momento de dor, faltam palavras que consigam expressar a dimensão dessa perda", afirmou.
A empresa manifestou solidariedade às famílias e aos amigos dos cinco ocupantes. A JTA havia informado anteriormente que o helicóptero foi emprestado para uso do cantor e do empresário.