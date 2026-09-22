A retirada dos corpos do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e dos outros quatro ocupantes do helicóptero é feita por via aérea e deve ser concluída ainda nesta terça-feira (22). Três aeronaves são empregadas na operação.

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"As equipes estão trabalhando neste momento para que possamos concluir ainda hoje", afirmou à Folha a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina.