O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21) em uma região rural e montanhosa da Serra Catarinense. A aeronave perdeu o sinal enquanto sobrevoava Vacas Gordas, em Urubici, área com altitude média de 1.400 metros.
Segundo a assessoria do cantor, cinco pessoas estavam a bordo. O helicóptero decolou de Porto Belo (SC) com destino a São Paulo.
O Corpo de Bombeiros concentra as buscas em dois pontos, separados por 30 quilômetros: a região de possível queda e o local do último sinal de celular de um dos tripulantes.
A operação é feita sob condições meteorológicas adversas, com chuva intensa e pelo menos 30 milímetros acumulados em 24 horas. Bombeiros e policiais militares fazem buscas por terra.
A Força Aérea Brasileira acionou o Salvaero Curitiba e enviou um helicóptero Black Hawk e um avião SC-105 Amazonas para ajudar na localização da aeronave.
Antes do voo, Rick publicou nas redes sociais vídeo ao lado do empresário Bruno Avelar, que também estava na aeronave.
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