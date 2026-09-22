O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21) em uma região rural e montanhosa da Serra Catarinense. A aeronave perdeu o sinal enquanto sobrevoava Vacas Gordas, em Urubici, área com altitude média de 1.400 metros.

Segundo a assessoria do cantor, cinco pessoas estavam a bordo. O helicóptero decolou de Porto Belo (SC) com destino a São Paulo.

O Corpo de Bombeiros concentra as buscas em dois pontos, separados por 30 quilômetros: a região de possível queda e o local do último sinal de celular de um dos tripulantes.