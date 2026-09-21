Testemunhas de Jeová flexibilizaram a orientação sobre doação e recebimento de sangue. Agora, os fiéis poderão decidir individualmente se querem doar componentes do sangue para outras pessoas, bem como se aceitam receber componentes do sangue de doadores.

A mudança foi anunciada na última sexta-feira (18) por meio do Boletim do Corpo Governante dos fiéis. A transfusão de sangue total permanece proibida.

A alteração diz respeito especificamente aos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. Até então, a orientação determinava que seus fiéis não deveriam receber ou doar esses quatro componentes. O site das Testemunhas dizia que as Escrituras "claramente nos ordenam a nos abster de sangue".