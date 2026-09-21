Júlia Bossoni, 28, andou duas vezes na montanha-russa Montezum, do Hopi Hari, em Vinhedo (SP), em abril. Na segunda volta, voltou à plataforma desacordada e convulsionando.

Os exames mostraram uma hemorragia dentro do crânio e um grande edema cerebral. Segundo laudo médico citado pela família, a lesão ocorreu por um mecanismo de contragolpe durante o passeio. Não houve relato de uma pancada direta na cabeça.

Júlia ficou 57 dias internada, passou por sete cirurgias e perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. Também ficou com dificuldades para falar e para lembrar de acontecimentos.