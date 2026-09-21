O governo federal recusou nova proposta de ajuste de conduta feita pelo Discord e voltou a pedir que a Justiça Federal conceda uma liminar (decisão provisória) para obrigar a plataforma a adotar medidas para proteger crianças, adolescentes e mulheres no ambiente digital.

O pedido foi apresentado à 14ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do Distrito Federal nesta segunda-feira (21) pela AGU (Advocacia-Geral da União). Na petição, o órgão afirma que a proposta da plataforma para um eventual acordo judicial com a União tem caráter genérico e é insuficiente.

Conforme definido pela Justiça em audiência de conciliação do dia 2 de setembro, a plataforma teria 10 dias úteis para apresentar uma proposta que atendesse às exigências da legislação brasileira e, em especial, às estabelecidas pelo ECA Digital.