O suspeito de matar a estudante universitária Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, 21, no estacionamento de uma academia em Londrina, foi denunciado nesta segunda-feira (21) pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de feminicídio e tentativa de estupro. Segundo a 14ª Promotoria de Justiça de Londrina, a vítima levou 44 facadas.

Estudante de nutrição na UniFil (Centro Universitário Filadélfia), Thaissa foi morta no dia 11 de setembro no seu local de trabalho. O suspeito, Gabriel de Andrade, 21, foi preso em flagrante e, de acordo com a Polícia Militar, ele admitiu ter cometido o crime.

A denúncia foi oferecida à Justiça Estadua. Caso seja aceita, Gabriel vai virar réu e será julgado em um tribunal do júri -que é responsável por crimes dolosos (quando há intenção) contra a vida no Brasil.