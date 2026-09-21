A polícia investiga o furto de um imóvel do ex-vereador Milton Leite (União) na noite deste domingo (20) em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. No endereço, foram encontrados documentos e cartões bancários do político, que está preso desde a sexta-feira (18). Os criminosos não levaram R$ 19.261 em dinheiro vivo, deixados sobre o sofá.

A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha por volta das 21h e encontrou a casa na rua General Bráulio Guimarães revirada e danos no portão da garagem, conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Do local, os suspeitos furtaram um equipamento usado para o armazenamento de imagens das câmeras de segurança do circuito interno. O eventual furto de outros itens está em investigação. A reportagem procurou por mensagem a defesa do político na manhã desta segunda-feira (21), mas não teve resposta até o horário de publicação.