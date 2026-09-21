O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, é um dos passageiros do helicóptero que desapareceu após partir de Porto Belo, município do litoral de Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas pela aeronave.

Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, nasceu em Monte do Carmo (TO) em 5 de dezembro de 1966. Iniciou a carreira musical com apenas 12 anos, inicialmente com sua irmã, Dalva.

Começou a parceria musical com Renner Reis -nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves- em 1986. A dupla se apresentou em casas noturnas por um período de cinco anos até a gravação de seu primeiro CD independente em 1991 -atualmente fora do catálogo oficial.