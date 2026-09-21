Quem é Rick, cantor que estava em helicóptero desaparecido em SC
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O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, é um dos passageiros do helicóptero que desapareceu após partir de Porto Belo, município do litoral de Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas pela aeronave.
Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, nasceu em Monte do Carmo (TO) em 5 de dezembro de 1966. Iniciou a carreira musical com apenas 12 anos, inicialmente com sua irmã, Dalva.
Começou a parceria musical com Renner Reis -nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves- em 1986. A dupla se apresentou em casas noturnas por um período de cinco anos até a gravação de seu primeiro CD independente em 1991 -atualmente fora do catálogo oficial.
Em 1992, foi lançado o primeiro disco oficial de Rick & Renner pela gravadora Chantecler. O grande sucesso da dupla viria em 1998, com "Ela é Demais".
Durante 25 anos de carreira, a dupla vendeu mais de 10 milhões de CDs, segundo informações do site oficial de Rick.
Rick & Renner tiveram dois momentos em que desfizeram a parceria e trabalharam em carreira solo: de 2010 a 2012, e depois de 2015 a 2018. Há cerca de cinco anos, em entrevista à Folha de S. Paulo, a dupla havia declarado que estava cumprindo agenda de shows mais intensa do que no começo da carreira, com até 18 apresentações por mês.
Rick é pai de seis filhos e tem dois netos. A mais nova, Isabela, tem menos de um ano de idade.
Helicóptero desaparecido
A assessoria do cantor Rick confirmou que ele estava na aeronave. O empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto também estariam no voo -as identidades deles não foram divulgadas.
A FAB enviou duas aeronaves, um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, especializadas em missões de busca e salvamento.