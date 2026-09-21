A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas nesta segunda-feira (21) por um helicóptero que desapareceu após partir de Porto Belo, município do litoral de Santa Catarina.

O cantor Rick, da dupla com Renner, estava na aeronave, confirmou a assessoria dos artistas. Também estaria o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto -as identidades deles não foram divulgadas.

"O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba [ARCC-CW], responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave", diz trecho da nota da FAB.