Assessoria confirma que Rick estava em helicóptero desaparecido
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A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas nesta segunda-feira (21) por um helicóptero que desapareceu após partir de Porto Belo, município do litoral de Santa Catarina.
O cantor Rick, da dupla com Renner, estava na aeronave, confirmou a assessoria dos artistas. Também estaria o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto -as identidades deles não foram divulgadas.
"O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba [ARCC-CW], responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave", diz trecho da nota da FAB.
A FAB enviou duas aeronaves, um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, especializadas em missões de busca e salvamento.
Conforme apurou a reportagem, o empresário e o cantor sertanejo embarcaram às 7h32 do aeroporto de Jundiaí, no interior paulista, em um jatinho rumo ao aeroporto de Costa Verde, no município de Campo Belo. O pouso estava previsto para às 8h36.
Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a situação da aeronave era legal e o registro de aeronavegabilidade vai até 11 de agosto de 2027.
O helicóptero, Bell Helicopter 430, de matrícula PP-MGR, foi fabricado em 2021 e tem capacidade para sete passageiros, mais o piloto. Porém, não poderia fazer operação comercial como táxi aéreo nem voos de instrução.
Conforme a agência reguladora, a aeronave pertence à JTA Empreendimentos e Urbanismo Ltda. A reportagem ligou para a empresa, mas o telefone deu fora de área. Procurada por email, a companhia não respondeu até a publicação desta reportagem.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina também realiza buscas na região serrana do estado. A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.
A localidade de Vacas Gordas foi apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próximo ao município de São Joaquim.
Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, nasceu em Monte do Carmo (TO) em 5 de dezembro de 1966. Iniciou a carreira musical com apenas 12 anos, inicialmente com sua irmã, Dalva.
Trajetória de Rick
Começou a parceria com Ivair dos Reis Gonçalves, de nome artístico Renner Reis, em 1986. A dupla se apresentou em casas noturnas por um período de cinco anos até a gravação de seu primeiro CD independente em 1991 -atualmente fora do catálogo oficial. Em 1992, foi lançado o primeiro disco oficial de Rick & Renner pela gravadora Chantecler.
O grande sucesso da dupla viria em 1998, com "Ela é demais". Em 25 anos de carreira, a dupla vendeu mais de 10 milhões de CDs, segundo informações do site oficial de Rick.
Rick & Renner tiveram dois momentos em que desfizeram a parceria e trabalharam em carreira solo: de 2010 a 2012, e depois de 2015 a 2018.