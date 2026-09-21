Ventos de mais de 100 km/h e chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (21) deixaram ao menos quatro desaparecidos e uma pessoa gravemente ferida no Rio Grande do Sul. Além disso, um tsunami meterológico provocou alagamentos em Santa Catarina.

Pela manhã, o Corpo de Bombeiros gaúcho informou que busca uma mulher de 43 anos, uma adolescente de 13 e um menino de 4 que estavam em um carro arrastado pela correnteza em uma estrada entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. Também em Caxias do Sul, os bombeiros procuram um homem que teria caído em uma galeria pluvial enquanto fazia uma limpeza durante a manhã. A identidade das quatro pessoas não foi divulgada.

Em Peltas, no sul do estado, um homem sofreu ferimentos graves no começo da manhã e foi encaminhado ao hospital após sofrer um acidente durante o vendaval. De acordo com a Defesa Civil municipal, ele havia subido no telhado de casa para fazer um conserto. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.