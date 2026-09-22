O helicóptero em que viajava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e que desapareceu nessa segunda-feira (21) em Santa Catarina, pertence ao empresário José Antunes Jr., sócio de Neymar e Neymar Pai no projeto Ecossistema Neymar Jr., em Porto Belo.

Rick viajava com o empresário Bruno Avelar. Os dois deixaram Jundiaí (SP), chegaram a Porto Belo às 8h30 e embarcaram no helicóptero com destino a São Joaquim (SC).

Segundo dados da Anac, a aeronave é um Bell 430, de prefixo PP-NLR, fabricado em 2001 e registrado em nome da JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa de José Antunes Jr. O certificado de aeronavegabilidade é válido até agosto de 2027.