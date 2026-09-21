O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), declarou-se impedido nesta segunda-feira, 21, de relatar uma ação que pede a divulgação dos registros de entrada e saída de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, no Senado Federal.

O processo também busca informações sobre eventuais visitas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, e de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Moraes havia sido escolhido por sorteio eletrônico para assumir a relatoria na sexta-feira, 18. Em despacho assinado nesta segunda, entretanto, o ministro alegou impedimento com base no artigo 144, inciso IV, do CPC (Código de Processo Civil).