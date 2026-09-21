O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) formou maioria nesta segunda-feira (21) para manter suspensa a campanha do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) ao Senado pelo Paraná.

Relator do recurso, o ministro Floriano de Azevedo Marques decidiu, no sábado (19), que Dallagnol permanece impedido de realizar atos eleitorais até o julgamento do registro da candidatura. Dias Toffoli, Estela Aranha e Ricardo Villas Bôas Cueva referendaram a liminar. André Mendonça divergiu.

A sessão ocorre em plenário virtual. Os magistrados têm até o fim da noite desta segunda-feira (21) para se manifestar. Faltam votar o presidente Kassio Nunes Marques e Sebastião Reis.