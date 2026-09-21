Um helicóptero que teria entre os ocupantes o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, e o empresário e palestrante Bruno Avelar está desaparecido na Serra Catarinense nesta segunda-feira, 21. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam buscas na região de Urubici, onde teria sido registrado o último ponto conhecido da aeronave.
Até o início da noite desta segunda-feira, não havia confirmação oficial de queda, nem informações sobre o estado dos ocupantes. Também não havia confirmação das autoridades de que Rick e Bruno Avelar estavam efetivamente na aeronave procurada.
O Corpo de Bombeiros de Urubici confirmou que foi acionado para uma ocorrência envolvendo um helicóptero que perdeu contato na região. Segundo informações repassadas pela corporação à imprensa, bombeiros e voluntários foram mobilizados para as buscas em uma área considerada de difícil acesso.
Informações preliminares divulgadas por veículos catarinenses apontam que a aeronave seria um Bell 430, de matrícula PP-MGR, e estaria ligada à JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa responsável por empreendimento desenvolvido em parceria com o Ecossistema Neymar Jr. A informação sobre o modelo e a matrícula ainda é tratada como preliminar.
Cinco pessoas estariam a bordo
As primeiras informações indicam que cinco pessoas estariam no helicóptero: piloto, copiloto e três passageiros. Entre os passageiros estariam Rick e Bruno Avelar. A identidade de todos os ocupantes, entretanto, ainda não havia sido confirmada oficialmente pelas autoridades até a última atualização desta reportagem.
Há também divergências nas informações iniciais sobre o ponto exato de partida. Uma versão aponta que o helicóptero deixou Balneário Camboriú por volta das 10h30, com destino a São Joaquim, enquanto outra informação publicada pela imprensa catarinense indica que a decolagem teria ocorrido em Itapema, aproximadamente às 10h.
Por causa dessa divergência, o ponto de origem do voo ainda depende de confirmação oficial.
O último ponto reportado da aeronave fica na região de Vacas Gordas, em Urubici, segundo informação da Polícia Militar de Santa Catarina. A corporação mobilizou o helicóptero Águia 04 para participar das buscas.
“Águia 04 em buscas a aeronave desaparecida. Último ponto reportado foi na região de Vacas Gordas, em Urubici”, informou a Polícia Militar de Santa Catarina ao Jornal Razão.
Outra informação publicada pela imprensa local aponta que as buscas também consideram a última localização do celular de um dos ocupantes.
Temporal atinge região das buscas
As buscas acontecem em meio a condições meteorológicas adversas. A Defesa Civil de Santa Catarina havia emitido aviso para esta segunda-feira sobre a passagem de uma frente fria pelo Estado, com previsão de temporais, vendaval, granizo e chuva intensa.
Segundo o órgão, as chuvas já atingiam durante a manhã áreas do Litoral e do Planalto Sul e deveriam avançar por outras regiões catarinenses ao longo do dia. Havia risco de alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, quedas de árvores e granizo.
Na Serra, os efeitos do temporal foram registrados nesta segunda-feira. Em São Joaquim, o transbordamento de um rio atingiu casas na comunidade do Pericó, enquanto Bom Jardim da Serra registrou acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em 24 horas, segundo informações divulgadas pela imprensa catarinense.
Apesar do mau tempo, não há, até o momento, qualquer confirmação de que as condições meteorológicas tenham provocado o desaparecimento do helicóptero. A relação entre o temporal e a perda de contato com a aeronave ainda não foi estabelecida pelas autoridades.
Bombeiros fazem buscas
O Corpo de Bombeiros informou que as equipes trabalham para chegar à região indicada como último ponto conhecido da aeronave.
“Não temos mais informações no momento e retornaremos com o andamento das buscas assim que houver confirmação ou não de queda”, informou a corporação em declaração reproduzida pela imprensa catarinense.
Por isso, apesar de algumas publicações nas redes sociais e veículos de comunicação mencionarem uma possível queda, até a última atualização não havia confirmação oficial de acidente.
Também circula a informação de que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) teria sido acionada para auxiliar na operação. Até a última atualização, porém, essa participação ainda não havia sido confirmada oficialmente pela FAB.
Rick estaria entre os passageiros
Um dos nomes apontados preliminarmente como passageiro é o cantor Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido nacionalmente pela parceria com Renner.
A dupla Rick & Renner ganhou projeção nacional principalmente a partir da década de 1990 e acumulou sucessos no sertanejo, entre eles “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Só Pensando em Você”.
Apesar das informações divulgadas por diferentes veículos de que Rick estaria no helicóptero, o Corpo de Bombeiros ainda não havia confirmado oficialmente a presença do cantor na aeronave até o início da noite.
Quem é Bruno Avelar
O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, também estaria entre os passageiros.
Avelar é empresário e palestrante e ficou conhecido pelo projeto “O Poder do Network”, voltado a networking, relacionamentos profissionais e negócios. Ele também participou do programa “Operação Mesquita”, apresentado por Otávio Mesquita no SBT.
Uma das primeiras informações sobre o desaparecimento de Avelar foi publicada por volta das 17h30 desta segunda-feira. Na ocasião, a informação era de que o empresário havia saído da região Sul do país e estava em uma viagem de helicóptero quando houve perda de contato.
Posteriormente, começaram a surgir informações relacionando o desaparecimento de Avelar à aeronave procurada na Serra Catarinense e apontando também a possível presença de Rick.
O Corpo de Bombeiros, entretanto, ressaltou que ainda não havia confirmação de que o helicóptero procurado em Urubici fosse efetivamente a mesma aeronave na qual viajavam Rick e Bruno Avelar.
As buscas continuam e novas informações são aguardadas das autoridades.