Um helicóptero que teria entre os ocupantes o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, e o empresário e palestrante Bruno Avelar está desaparecido na Serra Catarinense nesta segunda-feira, 21. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam buscas na região de Urubici, onde teria sido registrado o último ponto conhecido da aeronave.

Até o início da noite desta segunda-feira, não havia confirmação oficial de queda, nem informações sobre o estado dos ocupantes. Também não havia confirmação das autoridades de que Rick e Bruno Avelar estavam efetivamente na aeronave procurada.

O Corpo de Bombeiros de Urubici confirmou que foi acionado para uma ocorrência envolvendo um helicóptero que perdeu contato na região. Segundo informações repassadas pela corporação à imprensa, bombeiros e voluntários foram mobilizados para as buscas em uma área considerada de difícil acesso.