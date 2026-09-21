O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), assumiu a relatoria de uma ação na corte que tem como objetivo saber se a própria esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, visitaram gabinetes de senadores entre 2019 e 2026.

A distribuição foi feita por sorteio na última sexta-feira (18), segundo o sistema do STF. Moraes pode se declarar impedido de analisar o caso. A Folha de S.Paulo procurou nesta segunda (21) a assessoria de imprensa do STF, por e-mail e por mensagem de WhatsApp, para questionar se o ministro irá se afastar da ação, mas não houve resposta.

O pedido para ter acesso aos registros de entrada e saída de Vorcaro e Viviane de Moraes do Senado foi apresentado pelo vereador de Curitiba e candidato a deputado federal Guilherme Kilter (Novo-PR).