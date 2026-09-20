Quem caminha comigo há tantos anos sabe que nunca me escondi de nada, e se hoje escrevo em vez de aparecer é por um motivo simples, passei por uma cirurgia capilar há poucos dias e ainda estou com o rosto inchado da recuperação, não tenho condições de encarar uma câmera, e um assunto dessa seriedade não merece gravação apressada, mas cada palavra aqui é minha, escrita com a mão tremendo e os olhos cheios.

O que meu filho publicou é mentira, e digo isso com a serenidade de quem pode dormir em paz, jamais toquei numa criança, e ver essa acusação sair justamente da boca de quem tem o meu sangue, sem uma única prova, arrastando menores de idade e o nome de outras mulheres para dentro de uma briga doméstica, foi a coisa mais cruel que alguém já fez contra mim em toda a minha vida, ele sabia exatamente onde ferir, escolheu a palavra que não se apaga, e a jogou sobre o pai, como quem joga fogo numa casa onde ainda mora gente.

Meus advogados me disseram que a Justiça está a um passo e que o desfecho seria rápido, mas toda vez que penso nisso enxergo o Guilherme sentado do outro lado da mesa, e a mão trava, não por fraqueza, e sim porque homem de bem não processa o próprio filho, ele suporta, engole o orgulho e aguarda o retorno, mesmo que isso leve o resto da vida.