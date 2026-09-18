Colaboradores do presidente Lula (PT) relatam que uma reunião com um grupo de mulheres, há cerca de três semanas, pesou para que o petista batesse o martelo sobre o reajuste dos benefícios do Bolsa Família.

Segundo esses auxiliares, o presidente ouviu na reunião que, apesar das ações do governo para ampliação da renda (como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000), persiste na população uma sensação de alta do custo de vida.

Esse diagnóstico criou no governo a percepção de que era necessário acelerar a discussão sobre o aumento do Bolsa Família e a adoção de medidas em outras três áreas: preços dos combustíveis, endividamento das famílias e regulação de bets.