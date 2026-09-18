Preocupados com os desdobramentos de uma MP (Medida Provisória) que busca banir cassinos online e endurecer regras para apostas esportivas, presidentes e dirigentes de clubes acionaram interlocutores e ministros do governo Lula para tratar diretamente com o presidente. O objetivo é compreender o impacto da medida e garantir presença no debate.

Na quinta-feira (17), em um movimento liderado por clubes paulistas, equipes da Série A do Campeonato Brasileiro tiveram os primeiros contatos com membros do alto escalão do governo. À reportagem cartolas que participaram desses contatos disseram que, por enquanto, os governistas não indicaram nenhuma definição sobre o tema.

Apesar da sinalização inicial, eles se queixaram de não terem sido chamados para a discussão e apontaram que a medida poderia acabar com um mercado regulamentado pelo próprio governo federal.