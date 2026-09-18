SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite se apresentou à polícia em Mogi das Cruzes, região metropolitana da capital, nesta sexta-feira (18). Ele foi preso por força de um mandado de prisão temporária, por 30 dias, expedido pela Justiça.

Acompanhado de advogado, o político do União Brasil se entregou na sede da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Mogi, onde tramitou o inquérito.

Na manhã desta sexta, ao procurá-lo na casa de um ex-assessor em Sorocaba, interior paulista, autoridades apreenderam cerca de R$ 740 mil em dinheiro vivo no local, parte do valor em dólares.