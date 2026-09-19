O IBGE divulgou nesta sexta-feira (18) um estudo sobre as desigualdades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no Brasil. Os dados mostram dificuldades de acesso à educação, moradia e espaços urbanos, além de diferenças no mercado de trabalho, renda e participação política.

Em 2022, o país tinha 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais. A maior parte apresentava dificuldade para enxergar (7,9 milhões), seguida por dificuldade para caminhar ou subir degraus (5,1 milhões). Quase 4 milhões tinham duas ou mais dificuldades.

Educação

A taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 a 29 anos com deficiência era de 12,2% em 2022, enquanto entre aquelas sem deficiência o índice era de 1%. Entre jovens com limitações nas funções mentais, a taxa chegava a 40,4%.