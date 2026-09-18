O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (18) que não aceita a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Durante evento sobre segurança pública no Rio de Janeiro, Lula afirmou que houve terrorismo, em sua avaliação, nos atos de 8 de janeiro e no planejamento de assassinatos de autoridades.

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“Eu não aceito a ideia de que as facções bandidas são terroristas, como diz o Trump”, declarou o presidente. Segundo Lula, a tentativa de golpe e o planejamento contra ele, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes configuram “terrorismo de Estado”.