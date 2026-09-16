A crítica aparece em um documento enviado pela Casa Branca ao Congresso americano nesta terça-feira (15). No relatório, a gestão Trump identifica os países considerados grandes produtores de entorpecentes ou importantes rotas de narcotráfico e avalia os esforços de governos estrangeiros no combate às drogas.

O governo Donald Trump afirmou que o Brasil "falhou em confrontar" o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) e disse que as duas facções transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína.

O documento é exigido por lei e enviado anualmente ao Congresso. O governo americano diz que a inclusão de um país na lista não representa necessariamente uma avaliação negativa sobre os esforços de seu governo, já que a classificação também leva em conta fatores geográficos, comerciais e econômicos.

Na lista deste ano, Washington classificou 23 países como grandes produtores ou rotas de drogas, entre eles México, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Equador. O Brasil não aparece nessa relação.

O presidente americano também apontou quatro países —Afeganistão, Bolívia, Mianmar e Colômbia— como governos que não fizeram esforços suficientes para cumprir seus compromissos no combate às drogas nos últimos 12 meses. O Brasil também não integra essa categoria.