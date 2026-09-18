Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram tratativas para hospedar um “ministro” identificado como “KN” durante o Carnaval de 2025, em uma mansão de R$ 250 milhões no Joá, no Rio de Janeiro. Investigadores da Polícia Federal apontam que a referência é ao ministro do STF Kassio Nunes Marques, que nega ter trocado mensagens com Vorcaro ou feito pedidos a ele, apurou o portal Metrópoles.

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O imóvel pertence ao ator Márcio Garcia, tem 6 mil m², sete suítes e vista para o mar. Segundo as conversas, a hospedagem por uma semana custou R$ 1,45 milhão e incluía chef, garçons, motoristas e bebidas como Macallan 12, Sassicaia, Chablis, Moët Chandon e Dom Pérignon.