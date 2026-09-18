Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram tratativas para hospedar um “ministro” identificado como “KN” durante o Carnaval de 2025, em uma mansão de R$ 250 milhões no Joá, no Rio de Janeiro. Investigadores da Polícia Federal apontam que a referência é ao ministro do STF Kassio Nunes Marques, que nega ter trocado mensagens com Vorcaro ou feito pedidos a ele, apurou o portal Metrópoles.
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O imóvel pertence ao ator Márcio Garcia, tem 6 mil m², sete suítes e vista para o mar. Segundo as conversas, a hospedagem por uma semana custou R$ 1,45 milhão e incluía chef, garçons, motoristas e bebidas como Macallan 12, Sassicaia, Chablis, Moët Chandon e Dom Pérignon.
O desembargador Newton Ramos, do TRF-1, também aparece nas tratativas. Amigo de Nunes Marques, ele pediu detalhes da hospedagem, além de organizar uma feijoada para cerca de 40 pessoas na mansão. As mensagens também registram pedidos de pulseira VIP e de acesso de “KN” a um camarote sem cadastro no aplicativo do evento.
A logística foi tratada por Vorcaro e Léo Serrano Giunchetti, enquanto Ramos fazia a interlocução com a equipe ligada ao ministro. As conversas também mencionam kits, motoristas e passeio de helicóptero.
A mansão tem projeto paisagístico de Burle Marx, academia, piscina semiolímpica, sistema de segurança, escritório para até 20 pessoas e consultório.
Nunes Marques disse que “nunca trocou mensagens com Daniel Vorcaro nem pediu nada a ele”. Newton Ramos não se pronunciou.
Com informações do Metrópoles.