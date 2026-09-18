As relações pessoais e profissionais do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) têm marcado a condução do caso na corte. Mensagens extraídas pela PF (Polícia Federal) do celular de Vorcaro e documentos apontam contatos com cinco magistrados.

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Dias Toffoli, primeiro relator do caso, deixou a condução do processo em março após a PF encaminhar um relatório ao presidente da corte, Edson Fachin, sobre transferências financeiras entre empresa de sua família e fundos ligados ao Master.