O ECA Digital já faz parte da realidade das empresas brasileiras e trouxe uma dúvida que ainda aparece com frequência: afinal, quem precisa se adequar? A resposta não é tão simples quanto parece. Uma empresa não está fora da lei apenas porque seu produto não foi criado para crianças. Da mesma forma, não significa que qualquer site acessível por um adolescente precise adotar todas as medidas previstas na legislação. O ponto principal é entender como o serviço funciona, quem provavelmente o utiliza e quais riscos ele pode gerar para crianças e adolescentes.

Não é só perguntar: "menores podem acessar?"

O ECA Digital alcança produtos e serviços de tecnologia direcionados a crianças e adolescentes ou que tenham acesso provável por esse público. Isso pode envolver muito mais do que redes sociais e jogos. Aplicativos, plataformas educacionais, serviços de streaming, sistemas de inteligência artificial, programas de fidelidade, marketplaces e diversas outras soluções digitais podem precisar ser avaliados. Por isso, não basta olhar para o público que a empresa declarou querer atingir. É preciso observar o que acontece na prática: quem utiliza o serviço, quais funcionalidades estão disponíveis, se existe interação entre usuários, publicidade, recomendação de conteúdo, coleta de dados, geolocalização, comunicação com terceiros e quais riscos podem surgir dessa experiência.