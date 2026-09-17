O governo federal reajustou os valores do Bolsa Família com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 13.120, publicado nesta quinta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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Com a correção, o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691. O novo valor começa a produzir efeitos financeiros em 1º de outubro, conforme determina o decreto.