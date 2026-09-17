17 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MEDIDA PRÉ-1º TURNO

Bolsa Família terá reajuste em outubro, anuncia Lula

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Ricardo Stuckert
Com a correção, o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691.
Com a correção, o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691.

O governo federal reajustou os valores do Bolsa Família com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 13.120, publicado nesta quinta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Leia também: Flávio Bolsonaro tem 47,2% e Lula, 46,8% no 2º turno

Com a correção, o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691. O novo valor começa a produzir efeitos financeiros em 1º de outubro, conforme determina o decreto.

O texto também atualiza os valores dos benefícios que compõem o programa:

  • Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante da família;

  • Benefício Complementar: valor necessário para que a soma dos benefícios alcance R$ 691;

Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança de zero a sete anos incompletos;

  • Benefício Variável Familiar: R$ 58 por integrante que se enquadre nas situações previstas nas regras do programa.

    • O decreto determina que a atualização corresponde à variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026. A norma altera valores estabelecidos anteriormente pelo Decreto nº 12.064, de 17 de junho de 2024.

    A medida foi publicada 17 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O decreto entra em vigor na data da publicação e estabelece que os efeitos financeiros começam no primeiro dia do mês seguinte.

    Comentários

    Comentários