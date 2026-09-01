Pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (17) mostra Lula (PT) com 39% das intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL). A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Leia também: 49% consideram Lula desonesto, e Flávio Bolsonaro, 42%
Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Os demais candidatos registram até 1%.
No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio, 44%. O levantamento também testou outros cenários de segundo turno.
O Datafolha ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, em 125 municípios, entre terça-feira (15) e quinta-feira (17). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.
Entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula aparece com 39% e Flávio com 29%. Nessa faixa, Renan Santos tem 9% e Augusto Cury, 7%. Entre os eleitores de 25 a 34 anos, Flávio marca 39% e Lula, 37%. Dos 35 aos 44 anos, Lula tem 41% e Flávio, 35%. Entre 45 e 59 anos, Flávio registra 39% e Lula, 35%. Na faixa de 60 anos ou mais, Lula tem 43% e Flávio, 33%.
Por renda, Lula registra 46% entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, contra 29% de Flávio. Na faixa de mais de dois a cinco salários mínimos, Flávio tem 41% e Lula, 33%. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, Flávio marca 44%, contra 28% de Lula.
Entre católicos, Lula aparece com 43% e Flávio com 32%. Entre evangélicos, Flávio tem 48% e Lula, 26%.
Lula também registra 41% entre as mulheres, contra 32% de Flávio. Entre os homens, Flávio tem 39% e Lula, 37%.
Por escolaridade, Lula marca 47% entre eleitores com ensino fundamental, contra 30% de Flávio. Entre os que têm ensino médio, Flávio aparece com 38% e Lula, 36%. No ensino superior, os dois têm 37% e 36%, respectivamente.
Na divisão regional, Lula tem 56% no Nordeste, contra 26% de Flávio. No Sul, Flávio registra 45% e Lula, 27%. No Sudeste, Flávio aparece com 37% e Lula, 34%. No Centro-Oeste/Norte, Flávio tem 41% e Lula, 35%.
Entre os eleitores que já escolheram um candidato no cenário estimulado, 33% dos jovens afirmam que ainda podem mudar de voto, enquanto 67% dizem estar totalmente decididos. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, 15% dizem que podem mudar e 84% afirmam estar decididos. No conjunto dos entrevistados que responderam à questão, os índices são de 24% e 76%, respectivamente.