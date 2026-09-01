Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Os demais candidatos registram até 1%.

Pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (17) mostra Lula (PT) com 39% das intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL). A margem de erro é de dois pontos percentuais.

No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio, 44%. O levantamento também testou outros cenários de segundo turno.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, em 125 municípios, entre terça-feira (15) e quinta-feira (17). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula aparece com 39% e Flávio com 29%. Nessa faixa, Renan Santos tem 9% e Augusto Cury, 7%. Entre os eleitores de 25 a 34 anos, Flávio marca 39% e Lula, 37%. Dos 35 aos 44 anos, Lula tem 41% e Flávio, 35%. Entre 45 e 59 anos, Flávio registra 39% e Lula, 35%. Na faixa de 60 anos ou mais, Lula tem 43% e Flávio, 33%.