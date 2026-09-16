16 de setembro de 2026
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QUAEST

49% consideram Lula desonesto, e Flávio Bolsonaro, 42%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ricardo Stuckert/PR e Divulgação/Charles Vieira
23% disseram não conhecer Lula o suficiente para opinar, e 35% deram a mesma resposta sobre Flávio.
23% disseram não conhecer Lula o suficiente para opinar, e 35% deram a mesma resposta sobre Flávio.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que 49% dos entrevistados não consideram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um político honesto. No caso de Flávio Bolsonaro (PL), 42% fizeram a mesma avaliação.

Lula é considerado honesto por 28% dos entrevistados, enquanto 23% avaliam Flávio do mesmo modo. Outros 23% disseram não conhecer Lula o suficiente para opinar, e 35% deram a mesma resposta sobre Flávio.

A pesquisa também avaliou Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão). A maioria afirmou não conhecer o suficiente os quatro candidatos para avaliar a honestidade deles.

Cury foi considerado honesto por 17% e desonesto por 6%. Caiado teve 14% de avaliação positiva e 9% negativa. Zema registrou 13% e 10%, respectivamente. Já Renan Santos foi considerado honesto por 6% e desonesto por 8%.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e por O Globo e registrado no TSE sob o número BR-03607/2026.

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