Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que 49% dos entrevistados não consideram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um político honesto. No caso de Flávio Bolsonaro (PL), 42% fizeram a mesma avaliação.

Lula é considerado honesto por 28% dos entrevistados, enquanto 23% avaliam Flávio do mesmo modo. Outros 23% disseram não conhecer Lula o suficiente para opinar, e 35% deram a mesma resposta sobre Flávio.

A pesquisa também avaliou Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão). A maioria afirmou não conhecer o suficiente os quatro candidatos para avaliar a honestidade deles.