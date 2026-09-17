A mulher que sobreviveu à colisão entre carro e caminhão na PR-323, em Cianorte (PR), afirmou à Polícia Civil que o marido jogou o veículo contra o caminhão de propósito. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira (11).
Segundo o depoimento, o casal discutia quando o homem disse que “acabaria com a família”. Em seguida, ele mudou a direção do carro e entrou na pista contrária, resultando na colisão frontal.
O marido morreu no local. A mulher sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia e continua internada. O filho do casal, de cinco anos, também ficou gravemente ferido e foi levado de helicóptero ao Hospital Universitário de Maringá (HUM), onde continua internado.
Uma câmera de segurança registrou a batida. As imagens mostram o carro entrando na pista contrária e atingindo o caminhão. O veículo ficou destruído, enquanto o caminhão saiu da pista e caiu numa ribanceira.
O caso, que era tratado como acidente de trânsito, com o depoimento da sobrevivente passou a ser investigado como intencional.
Os investigadores devem confrontar o relato da mulher com as imagens, vestígios encontrados no local e outros elementos da apuração. Até o momento, o caminhoneiro não é apontado como responsável pela colisão.
Com informações do GMC Online.