Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo realizada nesta quinta-feira (17) mira Milton Leite, ex-presidente da Câmara Municipal da capital paulista e vereador por sete mandatos, de 1997 a 2024. Ele é uma das 13 pessoas que são alvos de mandado de prisão temporária de 30 dias, autorizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Leia mais: Governo Trump acusa Brasil de falhar no combate a PCC e CV

Atualmente, o político filiado ao União Brasil não tem mandato.