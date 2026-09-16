A influenciadora Evelyn Lima Dantas, de 46 anos, que havia sido presa por envolvimento na morte de um sargento da Polícia Militar (PM), foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Ela estava em liberdade provisória havia poucos dias.
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O crime foi cometido numa casa no bairro São Francisco. Segundo a PM, dois homens invadiram o imóvel às 3h30, renderam Evelyn e a arrastaram até a parte da frente do imóvel, onde ela foi atingida por diversos disparos.
O corpo foi encontrado na calçada, coberto por lençol. Antes de fugir, os suspeitos picharam a sigla “TCP”, em referência ao Terceiro Comando Puro.
Evelyn havia sido presa por envolvimento na morte do sargento da reserva Antônio Anildo Alves, assassinado em Mãe do Rio em 29 de julho deste ano.
A Polícia Civil investiga o homicídio e realiza diligências para identificar e prender os responsáveis.
Com informações do g1.