A influenciadora Evelyn Lima Dantas, de 46 anos, que havia sido presa por envolvimento na morte de um sargento da Polícia Militar (PM), foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Ela estava em liberdade provisória havia poucos dias.

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O crime foi cometido numa casa no bairro São Francisco. Segundo a PM, dois homens invadiram o imóvel às 3h30, renderam Evelyn e a arrastaram até a parte da frente do imóvel, onde ela foi atingida por diversos disparos.