Arthur Basso Stefanello, de 19 anos, morreu nesta segunda-feira (14), em São Paulo, após passar um mês internado devido a um grave traumatismo craniano. Ele sofreu um acidente em 13 de agosto, em uma fazenda de Sidrolândia (MS).

Arthur estava na carroceria de uma caminhonete com outros jovens quando o veículo arrancou. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a parte de trás da cabeça contra o chão.

O jovem recebeu atendimento em Sidrolândia e foi transferido para Campo Grande no dia seguinte, onde passou por exames e uma cirurgia. Em 15 de agosto, foi levado em uma UTI aérea para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.