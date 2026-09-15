Arthur Basso Stefanello, de 19 anos, morreu nesta segunda-feira (14), em São Paulo, após passar um mês internado devido a um grave traumatismo craniano. Ele sofreu um acidente em 13 de agosto, em uma fazenda de Sidrolândia (MS).
Arthur estava na carroceria de uma caminhonete com outros jovens quando o veículo arrancou. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a parte de trás da cabeça contra o chão.
O jovem recebeu atendimento em Sidrolândia e foi transferido para Campo Grande no dia seguinte, onde passou por exames e uma cirurgia. Em 15 de agosto, foi levado em uma UTI aérea para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Durante a internação, Arthur passou por procedimentos para controlar a pressão intracraniana e a circulação do líquor. Também enfrentou uma pneumonia, que foi controlada, e permaneceu sedado e intubado durante parte do tratamento.
No início de setembro, estava sem sedação, apresentava reflexos, movimentos e respostas a estímulos. Em 4 de setembro, passou por uma nova cirurgia cerebral para implantação de uma válvula permanente e retirada de dispositivos usados no controle da pressão intracraniana.
Apesar da evolução clínica registrada durante a internação, Arthur morreu nesta segunda-feira.
Com informações do Região News.