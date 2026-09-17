Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (17) mostra Lula (PT) com 46,8% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 47,2% em um cenário de segundo turno para a Presidência da República. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de um ponto percentual.

O levantamento foi realizado entre 11 e 16 de setembro, com 5.018 pessoas. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

Outros cenários

A pesquisa também testou Lula contra outros possíveis candidatos no segundo turno. Contra Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46,3%, ante 43,7% do governador.

No cenário com Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 46%, enquanto o governador de Goiás soma 41,7%. Contra Augusto Cury (Avante), os percentuais são 45,6% e 37,8%, respectivamente.