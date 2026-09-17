Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (17) mostra Lula (PT) com 46,8% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 47,2% em um cenário de segundo turno para a Presidência da República. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de um ponto percentual.
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Brancos, nulos e entrevistados que não souberam responder somam 6%.
O levantamento foi realizado entre 11 e 16 de setembro, com 5.018 pessoas. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.
Outros cenários
A pesquisa também testou Lula contra outros possíveis candidatos no segundo turno. Contra Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46,3%, ante 43,7% do governador.
No cenário com Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 46%, enquanto o governador de Goiás soma 41,7%. Contra Augusto Cury (Avante), os percentuais são 45,6% e 37,8%, respectivamente.
Já diante de Renan Santos (Missão), Lula registra 46,1%, contra 29,7% do adversário.
Primeiro turno
No cenário de primeiro turno apresentado pelo levantamento, Lula aparece com 44,1%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 41,7%. Renan Santos tem 5,1%; Augusto Cury, 3,5%; Ronaldo Caiado, 1,7%; Romeu Zema, 1,1%; e Samara (UP), 0,7%.
Brancos e nulos somam 1,6%, enquanto 0,5% não souberam responder. Os demais candidatos citados não pontuaram.
Rejeição
Quando perguntados em quem não votariam de jeito nenhum, 52% citaram Lula e 50,2% mencionaram Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 39,1% e Jair Bolsonaro, com 38,5%.
Romeu Zema tem 30,7% de rejeição; Ronaldo Caiado, 28,8%; e Augusto Cury, 28,6%.
Preocupação com o resultado
A pesquisa também perguntou qual resultado da eleição presidencial provoca mais medo ou preocupação. A reeleição de Lula foi citada por 46,6%, enquanto a eleição de Flávio Bolsonaro foi mencionada por 46,2%.
Outros 7% disseram ter preocupação com os dois resultados, e 0,2% não souberam responder.
Com informações do SBT News