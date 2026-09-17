Um adolescente de 16 anos morreu nessa quarta-feira (16) após ser esfaqueado ao tentar defender uma colega durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

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Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos foi atacado na porta de um colégio enquanto a estudante era abordada por um criminoso. Ele foi levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito é preso