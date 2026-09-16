16 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PRESSÃO

Lula cobra Fachin por crise no STF, que pode atrapalhar eleições

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Ricardo Stuckert/PR
Lula fez a declaraçãono dia seguinte à sessão marcada por acusações e discussões entre integrantes do Supremo.
Lula fez a declaraçãono dia seguinte à sessão marcada por acusações e discussões entre integrantes do Supremo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quarta-feira (16) do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, uma atuação para conter o conflito entre ministros da Corte.

Leia também: Grupo pró-Moraes quer ganhar tempo e mira Fachin; Dino é o líder

Lula fez a declaraçãono dia seguinte à sessão marcada por acusações e discussões entre integrantes do Supremo. Em entrevista ao canal Desce a Letra Show, no YouTube, Lula afirmou que a sociedade não pode acompanhar diariamente o que chamou de “denuncismo”.

Segundo o presidente, Fachin tem a responsabilidade de impedir que a crise interfira no processo eleitoral. Lula também relacionou o episódio ao avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

Levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira mostrou Flávio com 42% das intenções de voto contra 40% de Lula em um cenário de segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lula também criticou a crise envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro, dono da instituição, que está preso em Brasília. O presidente defendeu uma investigação sobre as pessoas envolvidas no caso.

A sessão do STF na terça-feira (15) discutiu possíveis investigações sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes em relação a Vorcaro. Após um empate parcial na votação, o ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu a análise.

Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários