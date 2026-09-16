Capitaneados por Flávio Dino, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) próximos a Alexandre de Moraes adotaram a estratégia de preencher a sessão desta terça-feira (15) com críticas e questionamentos concentrados nos procedimentos adotados pelo presidente da corte, Edson Fachin.

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Além do presidente, André Mendonça foi um dos principais alvos das provocações, que também partiram do decano da corte, Gilmar Mendes, e de Cristiano Zanin.