Lula fez a declaraçãono dia seguinte à sessão marcada por acusações e discussões entre integrantes do Supremo. Em entrevista ao canal Desce a Letra Show, no YouTube, Lula afirmou que a sociedade não pode acompanhar diariamente o que chamou de “denuncismo”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quarta-feira (16) do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, uma atuação para conter o conflito entre ministros da Corte.

Segundo o presidente, Fachin tem a responsabilidade de impedir que a crise interfira no processo eleitoral. Lula também relacionou o episódio ao avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

Levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira mostrou Flávio com 42% das intenções de voto contra 40% de Lula em um cenário de segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lula também criticou a crise envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro, dono da instituição, que está preso em Brasília. O presidente defendeu uma investigação sobre as pessoas envolvidas no caso.