Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso vestido com roupas femininas e carregando uma criança durante tentativa de fuga, em Mulungu, no Agreste da Paraíba. Ele é investigado por 16 homicídios cometidos em cerca de três meses e afirmou à Polícia Civil ter matado aproximadamente 80 pessoas ao longo da vida. O número ainda não foi confirmado.

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Segundo o delegado Douglas Garcia, a investigação já reuniu elementos que relacionam Jorlan a 16 assassinatos no Vale do Mamanguape. Um dos casos é o duplo homicídio de dois comerciantes, cometido em 1º de agosto, em Rio Tinto. A polícia também apura sua participação na morte de uma jovem, depois que ele indicou onde o corpo foi enterrado.