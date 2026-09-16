Maria Fernanda Fragais, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de uma valeta em uma área de mata no bairro Pinheirinho, em Curitiba (PR), nessa terça-feira (15). Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os primeiros elementos apontam que a mulher morreu por estrangulamento.

Maria Fernanda estava desaparecida desde sábado (12), quando deixou uma casa noturna por volta das 3h acompanhada de um homem que conheceu no local. Ela era de Palmas e estava em Curitiba para visitar familiares.

O corpo foi localizado por um homem que cuidava da horta. A vítima estava sem roupas, circunstância que levou a polícia a considerar a hipótese de violência sexual -- isto ainda depende dos exames da Polícia Científica.