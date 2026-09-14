A casa do ator Erik Marmo, em Beverly Hills, na Califórnia, foi destruída por um incêndio. Ele morava no imóvel com a mulher e os dois filhos. Após o fogo, amigos criaram uma campanha para ajudar a família a encontrar uma nova moradia.

A vaquinha tem meta de US$ 75 mil, cerca de R$ 387 mil. Até a manhã desta segunda-feira (14), haviam sido arrecadados aproximadamente US$ 33 mil, o equivalente a R$ 170 mil.

Erik falou sobre o incêndio nas redes sociais no domingo (13) e agradeceu às pessoas que ofereceram abrigo, ajudaram a retirar os pertences da família ou fizeram doações.