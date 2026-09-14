A casa do ator Erik Marmo, em Beverly Hills, na Califórnia, foi destruída por um incêndio. Ele morava no imóvel com a mulher e os dois filhos. Após o fogo, amigos criaram uma campanha para ajudar a família a encontrar uma nova moradia.
A vaquinha tem meta de US$ 75 mil, cerca de R$ 387 mil. Até a manhã desta segunda-feira (14), haviam sido arrecadados aproximadamente US$ 33 mil, o equivalente a R$ 170 mil.
Erik falou sobre o incêndio nas redes sociais no domingo (13) e agradeceu às pessoas que ofereceram abrigo, ajudaram a retirar os pertences da família ou fizeram doações.
O ator também agradeceu aos bombeiros de Beverly Hills e Los Angeles, à polícia de Beverly Hills, ao distrito escolar e à Cruz Vermelha pelo atendimento após a ocorrência.
A campanha foi organizada por amigos para auxiliar a família na reconstrução da vida em outro local. Erik também agradeceu as pessoas que ajudaram com transporte, dinheiro e mensagens de apoio.
Conhecido por trabalhos na televisão brasileira, o ator atualmente vive nos Estados Unidos com a família.
Com informações do g1.