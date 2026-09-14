A chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (14) provocou ocorrências pontuais, sem registro de vítimas. Em São Bernardo do Campo, um deslizamento de terra causou o desabamento parcial de uma casa no bairro Ferrazópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica na rua Manoel Freitas Gama Neto, dez. Ninguém ficou ferido.

Entre a meia-noite e as 6h desta segunda, os bombeiros atenderam quatro chamados de queda de árvores e dois de alagamentos, além do deslizamento de terra.