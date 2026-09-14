Chuva provoca deslizamento, alagamentos e queda de árvores
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A chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (14) provocou ocorrências pontuais, sem registro de vítimas. Em São Bernardo do Campo, um deslizamento de terra causou o desabamento parcial de uma casa no bairro Ferrazópolis.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica na rua Manoel Freitas Gama Neto, dez. Ninguém ficou ferido.
Entre a meia-noite e as 6h desta segunda, os bombeiros atenderam quatro chamados de queda de árvores e dois de alagamentos, além do deslizamento de terra.
Em Jandira, na Grande São Paulo, ainda não foi localizada a segunda vítima arrastada pela enxurrada. As buscas continuam.
Na manhã de domingo (13), os bombeiros localizaram o corpo de uma menina de sete anos, elevando para seis o número de mortos no desabamento de um prédio sobre uma casa na Penha, zona leste de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo informou que o prédio estava irregular.
O corpo foi retirado do local no início da tarde, quando as buscas foram encerradas.
A edificação ruiu por volta das 2h de sábado (12), na rua Tequici. Os escombros atingiram uma residência vizinha, onde morava uma família de imigrantes bolivianos. O imóvel também abrigava a oficina de costura onde eles trabalhavam.
Morreram Edelmira Titicayo Limachi, 26, seu marido, Brayan Gery Gutierrez, 29, o irmão dela, Sergio Titicayo Limachi, Maria Elena Ramirez Titicayo, a filha dela, Shaira Diana Chinó Ramirez, 7, e Ana Lucia Ruiz Romero, 38.
As vítimas viviam havia nove anos no Brasil, de acordo com a polícia. Patrícia Veiga, advogada do Consulado da Bolívia, afirmou que o órgão tenta viabilizar o transporte dos corpos para Oruro, na Bolívia.
A família pediu o transporte para a cidade boliviana. Veiga afirmou ainda que os parentes não acreditam que o caso tenha sido um acidente e questionam as condições do prédio.
A operação de resgate durou mais de 24 horas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura de São Paulo.
Um homem e uma menina de cinco anos foram resgatados com vida. Eles tiveram ferimentos leves, entre contusões e escoriações.