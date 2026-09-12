Defesa Civil de SP registra 25 ocorrências e vento de até 92 km/h
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SÃO PAULO - A Defesa Civil do Estado de São Paulo acompanha a evolução das condições meteorológicas desde as primeiras horas desta sexta-feira (11). Até o momento, foram registradas 25 ocorrências em municípios paulistas, com 23 pessoas desabrigadas, 66 desalojadas e uma morte.
Os episódios incluem alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra, quedas de muros e danos em residências e estruturas.
Cotia registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 48 horas, com 151 mm, seguida por Santo André (149 mm), Itapecerica da Serra (147 mm), Itararé e Sumaré (144 mm cada), Mauá (143 mm), São Paulo (138 mm), Poá (136 mm), Valinhos (134 mm) e Atibaia (129 mm). Os dados do Cemaden foram coletados neste sábado (12), às 6h05.
De acordo com dados atualizados às 5h00, a maior rajada de vento foi registrada em Piraju, com 92,6 km/h. Também foram registrados ventos de 72,7 km/h em Bauru, 66 km/h em Dracena, 61,2 km/h em Araçatuba, 60,5 km/h em Paranapanema, 60,1 km/h em Avaré, 59,4 km/h em Itapeva, 59,3 km/h em Campinas e 58,7 km/h em Piracicaba. Na capital, a maior rajada registrada foi de 51,5 km/h.
Ao longo da noite e da madrugada, a Defesa Civil enviou 15 alertas Cell Broadcast para diferentes regiões de São Paulo, conforme a evolução das condições meteorológicas. Os avisos alcançaram municípios do Litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e regiões de Campinas, Bauru e Piracicaba, entre outras áreas.
Ocorrências
Entre as ocorrências registradas, estão alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra, quedas de muros e danos em residências e estruturas.
Na capital, um prédio desmoronou na Penha, zona leste, deixando ao menos dois mortos.
Também houve o desabamento de uma residência no bairro de Sapopemba, deixando 24 pessoas desalojadas. No bairro do Jabaquara, duas moradias desabaram às margens de um córrego, e outras oito foram interditadas por apresentarem risco de desmoronamento. Ao todo, 14 moradores ficaram desalojados.
Em Pariquera-Açu, uma rajada de vento provocou a queda de tendas no Centro de Eventos Imigrantes. Não houve registro de vítimas. A Defesa Civil Municipal realizou o isolamento do local e, em razão do ocorrido, o evento foi cancelado. As equipes permanecem acompanhando a situação e avaliando as condições do local.
Também foram registrados impactos em municípios como Piedade, Avaré, Campinas, Sumaré, Presidente Prudente, Salto de Pirapora, Caraguatatuba, Valinhos, Itapecerica da Serra, Águas da Prata, Cesário Lange, Itapetininga, Guariba, Embu-Guaçu, Ribeira, Campos do Jordão, Monte Mor, Ribeirão Pires, Pariquera-Açu, São Bento do Sapucaí, Nazaré Paulista, Apiaí e Juquitiba.
A Rodovia Régis Bittencourt, no km 286, permaneceu interditada devido a um ponto de alagamento. Também foram registradas quedas de árvores nos municípios de Jaú, Campinas, Pederneiras e Bauru.
As equipes da Defesa Civil permanecem mobilizadas para o atendimento das ocorrências e acompanhamento das áreas afetadas.
Desde as 14h desta sexta-feira (11), a Defesa Civil mantém um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), reunindo representantes dos órgãos envolvidos na resposta às emergências.
A estrutura permite o acompanhamento integrado das ocorrências e a rápida articulação de recursos e equipes diante de situações que possam demandar atuação emergencial.
Monitoramento será contínuo durante todo o período, as equipes acompanham a evolução das condições meteorológicas por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície. A localização e a intensidade dos fenômenos severos dependem da evolução das tempestades e podem ser atualizadas ao longo do evento.
*Orientações à população*
Durante a ocorrência de tempestades, a Defesa Civil recomenda:
- Procurar abrigo em local seguro;
- Evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;
- Afastar-se de coberturas, placas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
- Em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, afastado de janelas;
- Não atravessar áreas alagadas ou com correnteza;
- Acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil.