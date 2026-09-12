SÃO PAULO - A Defesa Civil do Estado de São Paulo acompanha a evolução das condições meteorológicas desde as primeiras horas desta sexta-feira (11). Até o momento, foram registradas 25 ocorrências em municípios paulistas, com 23 pessoas desabrigadas, 66 desalojadas e uma morte.

Os episódios incluem alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra, quedas de muros e danos em residências e estruturas.

Cotia registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 48 horas, com 151 mm, seguida por Santo André (149 mm), Itapecerica da Serra (147 mm), Itararé e Sumaré (144 mm cada), Mauá (143 mm), São Paulo (138 mm), Poá (136 mm), Valinhos (134 mm) e Atibaia (129 mm). Os dados do Cemaden foram coletados neste sábado (12), às 6h05.